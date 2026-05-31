Каждый пятый подросток планирует летом ничего не делать

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 20% опрошенных старшеклассников в России планируют все лето отдыхать в своем городе и ничего не делать.

Источник: НИА Красноярск

Об этом говорится в исследовании онлайн-школы Skysmart и сервиса бронирования «Купибилет», пишет ТАСС.

Каждый третий старшеклассник собирается отправиться в путешествие с родителями, 23% школьников планируют проводить время с друзьями.

Еще 15% будут подрабатывать во время каникул. Заниматься учебой и готовиться к экзаменам планирует каждый десятый опрошенный.

«То, что многие подростки планируют провести часть лета с родителями в путешествии, очень позитивный сигнал. При этом важно не выпадать из учебного процесса полностью, особенно если впереди экзаменационный класс. Летом достаточно сохранять минимальный, но регулярный контакт с учебой: например, заниматься онлайн, брать с собой в поездку нужную литературу или уделять повторению хотя бы 15−20 минут в день», — прокомментировала академический директор Skysmart Анастасия Екушевская.