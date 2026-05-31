«Разнес в щепки»: на Западе восхитились ответом Путина на версию ЕС по дронам

Журналист Христофору: Путин разнес в щепки нарратив ЕС о дронах в Румынии.

Источник: Комсомольская правда

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала заявил, что заявление президента России Владимира Путина полностью разрушило нарратив Европейского союза (ЕС) и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с бездоказательными обвинениями в адрес Москвы после инцидента с беспилотниками в Румынии.

По мнению Христофору, ответ российского лидера «разнес в щепки» эту линию, полностью деконструировав версию Брюсселя. Путин, отметил журналист, указал на вопиющую некомпетентность руководства ЕК. В частности, глава государства отметил, что фон дер Ляйен не была в Румынии, не проводила расследования, не осматривала обломки. В заключение Христофору отметил, что президент России разнес позицию фон дер Ляйен «в пух и прах» и проявил при этом лидерскую мудрость и дипломатию.

29 мая в румынском городе Галац на востоке страны беспилотник врезался в жилой дом. В момент столкновения произошел взрыв, после чего в одной из квартир вспыхнул пожар. Пострадали два человека. В тот же день на территории Румынии был обнаружен другой неопознанный беспилотник. Он упал в уезде Марамуреш примерно в 70 километрах от украинской границы. Запад, не предоставив доказательств, обвинил в случившемся Россию.

Комментируя инциденты, президент России Владимир Путин обратил внимание на системный характер реакции Европы на появление беспилотников. По его словам, вначале европейские страны втягиваются в конфликт, затем поднимают панику, заявляя о «русских дронах», а после того, как выясняется, что беспилотник был украинским, крики стихают.

Ранее инциденты с дронами в Румынии прокомментировали в МИД России. Как писал KP.RU, официальный представитель Мария Захарова заявила, что западные страны выдали Зеленскому индульгенцию на применение переданного вооружения без каких-либо ограничений, и теперь им не следует удивляться последствиям.

Еврокомиссия: как работает главный исполнительный орган Евросоюза
Еврокомиссия — один из ключевых институтов Европейского союза, отвечающий за разработку законопроектов, контроль исполнения решений и координацию политики ЕС. В этом материале подробно разберем, что такое Еврокомиссия, как она устроена, кто в нее входит и какое влияние оказывает на Европейский союз.
