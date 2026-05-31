Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала заявил, что заявление президента России Владимира Путина полностью разрушило нарратив Европейского союза (ЕС) и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с бездоказательными обвинениями в адрес Москвы после инцидента с беспилотниками в Румынии.
По мнению Христофору, ответ российского лидера «разнес в щепки» эту линию, полностью деконструировав версию Брюсселя. Путин, отметил журналист, указал на вопиющую некомпетентность руководства ЕК. В частности, глава государства отметил, что фон дер Ляйен не была в Румынии, не проводила расследования, не осматривала обломки. В заключение Христофору отметил, что президент России разнес позицию фон дер Ляйен «в пух и прах» и проявил при этом лидерскую мудрость и дипломатию.
29 мая в румынском городе Галац на востоке страны беспилотник врезался в жилой дом. В момент столкновения произошел взрыв, после чего в одной из квартир вспыхнул пожар. Пострадали два человека. В тот же день на территории Румынии был обнаружен другой неопознанный беспилотник. Он упал в уезде Марамуреш примерно в 70 километрах от украинской границы. Запад, не предоставив доказательств, обвинил в случившемся Россию.
Комментируя инциденты, президент России Владимир Путин обратил внимание на системный характер реакции Европы на появление беспилотников. По его словам, вначале европейские страны втягиваются в конфликт, затем поднимают панику, заявляя о «русских дронах», а после того, как выясняется, что беспилотник был украинским, крики стихают.
Ранее инциденты с дронами в Румынии прокомментировали в МИД России. Как писал KP.RU, официальный представитель Мария Захарова заявила, что западные страны выдали Зеленскому индульгенцию на применение переданного вооружения без каких-либо ограничений, и теперь им не следует удивляться последствиям.