Фото с Путиным стало единственным групповым снимком Трампа в Пальмовой комнате

Совместная фотография президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала единственным групповым снимком в Пальмовой комнате Белого дома.
Телеканал Fox News выпустил сюжет, в котором американский президент проводит для своей невестки Лары Трамп экскурсию по Белому дому. В кадр попала Пальмовая комната, где на стенах размещены фотографии главы государства.
На одной из них Дональд Трамп запечатлен вместе с Владимиром Путиным, тогда как на трех других снимках он изображен без других мировых лидеров.
Трамп разместил в Белом доме фото, которое ему прислал российский коллега Владимир Путин после саммита на Аляске в августе 2025 года. Журналистка PBS Элизабет Ландерс ранее разместила в соцсети X пост с совместным снимком глав России и США с саммита на Аляске.
Встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске итальянское издание Corriere Della Sera назвало одним из ключевых событий 2025 года. В материале отмечается, что сам факт переговоров в Анкоридже расценивается как символическая победа Путина в конфликте на Украине.