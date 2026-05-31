На Дону жертвой ДТП на трассе стал водитель, ещё двое пострадали

В Зерноградском районе произошло смертельное ДТП. На трассе «Зерноград-Усьман-Весёлый-Сальск» столкнулись Subaru Forester и Kia Cerato, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
За рулём Subaru был 30-летний водитель, ехавший из Ростова-на-Дону в посёлок Весёлый. При обгоне он врезался в Kia, которым управлял 37-летний мужчина. От удара обе машины вылетели в кювет.
Травмы получили оба водителя и пассажир внедорожника — всех госпитализировали. Водитель Kia позже скончался в больнице. Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.