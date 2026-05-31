В Ростовской области к ликвидации пожара на топливном хранилище привлекли пожарный поезд

В ночь на 31 мая в Матвеево-Курганском районе Ростовской области в результате вражеской воздушной атаки было зафиксировано падение обломков БПЛА. Это вызвало возгорание на территории топливного хранилища, принадлежащего частному предприятию, которое обеспечивает горючим местных сельхозпроизводителей. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Для безопасности жителей близлежащих частных домов провели эвакуацию. На месте происшествия работают экстренные службы, к тушению пожара приступил прибывший пожарный поезд. По предварительным данным, информация о пострадавших не поступала.
— В настоящий момент беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется, — сказано в сообщении.
