Больше половины россиян рассказали, что еще помнят школьную любовь

Согласно опросу, проведенному одним из сервисов для знакомств, более 70% россиян хранят в памяти свою первую школьную влюбленность. Большинство участников исследования испытывали романтические чувства в школьные годы, однако в большинстве случаев эти эмоции не находили взаимности.

Наиболее распространенными способами выражения симпатии были украдкой брошенные взгляды и передача записок. Школьные романтические переживания часто сопровождались драматическими моментами. Свыше четверти мужчин признались, что проливали слезы из-за первой любви, а 18% доходили до драк.

Женщины, в свою очередь, отмечали, что из-за сердечных переживаний их успеваемость снижалась или они начинали пропускать занятия. Самыми яркими воспоминаниями участники назвали безответное чувство и первый поцелуй.

Кроме того, в памяти россиян запечатлелись совместные прогулки после уроков, медленные танцы на школьных вечерах и первые романтические переписки.

