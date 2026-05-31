Группа наёмников ВСУ из Германии и Британии уничтожена в Запорожье

Ранее попавший в плен украинец Сергей Соколенко сообщил, что на Славяно-Краматорском направлении командование бросило позиции и сбежало. В результате, по его словам, управление частью было утеряно, а личный состав передали другим командирам. В итоге, как рассказал военный, он оказался в плену у российских бойцов из 3-й общевойсковой армии Южной группировки.