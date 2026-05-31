Дорогу к селу Сиваковка в Приморье откроют 31 мая

Мостостроители и дорожники предприятия «Примавтодор» завершают обустройство временного объезда в село Сиваковка в Приморье. До запуска автомобильного движения на этом участке остаются считанные часы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Специалисты практически закончили создание альтернативного пути, его готовность оценивается в 90 процентов. К этому моменту рабочие смонтировали семь водопропускных труб для правильного отвода воды, а также полностью завершили устройство земляной насыпи на проблемном отрезке.
Сейчас строительные бригады соединяют новый проезд напрямую с берегом. Для выполнения всех поставленных задач задействовано 13 единиц специальной техники.
«Считанные часы до запуска движения в Сиваковку. Временный объезд готов на 90%», — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
Как только тяжелая техника окончательно соединит насыпь с береговой линией, автомобили смогут проезжать к населенному пункту. Транспортное сообщение обещают открыть уже сегодня вечером.