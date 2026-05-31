Что даёт акция «Моё будущее — мой регион» волгоградским студентам?

Предприятия уже приезжают в колледжи и зовут не только выпускников.
Вплоть до 29 мая в Волгоградской области проходят Единые дни трудоустройства под девизом «Моё будущее — мой регион».
Здесь могут найти работу учащиеся учреждений среднего профобразования. Работодатели предлагают волгоградской молодёжи порядка 2000 вакансий.
Как сообщили в региональном комитете образования и науки, для молодых людей проходят встречи с представителями предприятий, консультации, мастер-классы по составлению резюме и анкетированию. Главные партнёры — ведущие промпредприятия области. Они приезжают в учебные заведения и здесь ведут диалог с молодёжью, причём приглашают на встречи студентов не только выпускных, но и старших курсов.
Показатель трудоустройства выпускников колледжей и техникумов в Волгоградском регионе достигает 80%, это лучший результат по ЮФО.