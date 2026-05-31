На улице Ленина в Красноярске ограничат движение из-за ремонта теплотрассы

В центре Красноярска временно изменится схема движения транспорта на улице Ленина. Ограничения связаны с капитальным ремонтом тепловых сетей, который проведет СГК.
До конца дня 21 июня для проезда будут закрыты три крайние левые полосы из пяти на участке улицы Ленина между домами № 149 и № 151. После этого ограничение передвинется на две недели на две крайние правые полосы этого же отрезка.
На участке специалисты выполнят капитальный ремонт теплотрассы. Планируется заменить 60 метров магистрали диаметром 200 миллиметров: будут полностью обновлены подающий и обратный трубопроводы. Общий объем работ составит 120 метров.
Кроме того, энергетики приведут в порядок тепловую камеру, которая вместе с трубопроводом расположена под проезжей частью. По этой причине проведение работ без ограничения движения невозможно.
В СГК отметили, что горячее водоснабжение жителей организовано по временной схеме. Все необходимые переключения выполнены во время проверки теплосетей в этом районе, поэтому дополнительного отключения горячей воды не потребуется.
Горожан просят учитывать временные изменения при планировании маршрутов. Работы проводят в рамках подготовки к зиме.
