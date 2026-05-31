Российские менеджеры рассказали, что их мотивирует больше зарплаты

Ключевой мотиватор для российских руководителей — наличие в работе смысла и миссии. На втором месте идет возможность учиться и развиваться, а фактор зарплаты только замыкает тройку. Об этом свидетельствуют итоги второй волны исследования, проведенного Школой управления РБК. Первая волна прошла в конце 2025 года и показала иные результаты.
Школа управления РБК — образовательный проект медиахолдинга, ориентированный на развитие руководителей.
Вот какие главные мотивирующие факторы назвали участники второй волны исследования:
наличие в работе смысла, миссии — 67%;
возможность научиться чему-то новому — 58%;
увеличение заработной платы — 48%;
бонусы (денежные, соцпакет, программы лояльности для сотрудников) — 45%;
публичное признание, известность — 32%.
Первая волна исследования, напротив, показывала, что мотивация российских руководителей во многом связана с материальными поощрениями. Вот ответы на вопрос о ключевых мотиваторах, которые участники опроса давали в ноябре 2025-го:
увеличение заработной платы — 52%;
наличие в работе смысла, миссии — 44%;
бонусы (денежные, соцпакет, программы лояльности для сотрудников) — 37%;
возможность научиться чему-то новому — 34%;
публичное признание, известность — 7%.
Примечательно, что участники второй волны при этом охотнее повышают зарплату своим сотрудникам: 42,5% делают это ежегодно против 29% в первой волне. Получается парадоксальная картина: деньги как инструмент поощрения команды руководители используют активно, но сами мотивируются уже не ими.
При интерпретации данных важно учитывать изменение в методологии. В первой волне респонденты выбирали не более трех вариантов ответа, тогда как во второй формальных ограничений не было. Это означает, что часть роста показателей во второй волне может объясняться не только реальным сдвигом в ценностях, но и более свободным форматом ответа.
Тем не менее разрыв по ключевым позициям — смысл, обучение, публичное признание — слишком значителен, чтобы списать его только на количество вариантов ответа. Тренд на нематериальную мотивацию среди руководителей очевиден — и он продолжает усиливаться.
Исследование особенностей профессионального поведения руководителей «Ромир» провел по заказу Школы управления РБК в ноябре 2025 года. Его целевая аудитория — управленцы, у которых есть не только подчиненные, но и собственный руководитель. Было проведено 1200 интервью. География: города России с населением свыше 50 тыс. жителей, включая Москву и Санкт-Петербург.
Целевая аудитория второй волны, проведенной Школой управления: сотрудники организаций, имеющие подчиненных (от одного и более) и руководителя. Объект исследования: вовлеченная цифровая аудитория РБК. Объем выборки: 2243 респондента.