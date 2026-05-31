Агроном рассказал о будущем урожая при похолодании в Волгограде

Нагрянувшее в Волгоградскую область похолодание всерьез встревожило начинающих дачников — не отстрочит ли непогода первый урожай? Агрономы в свою очередь хотя и не отрицают возможных подвижек в графиках садоводов, но все-таки настраивают их на позитивный лад.

— Конечно, однолетние растения, например, огурцы, на фоне снижения температур могут ненадолго приостановить свое развитие, — подтверждает декан кафедры агротехнологического факультета ВолГАУ Александр Сарычев. — По зерновым хлебам также могут быть небольшие сдвиги.

Несмотря на вносимые непредсказуемой погодой поправки, опасаться серьезных отставаний дачникам и фермерам все же не стоит, убежден Александр Сарычев.

— Сейчас мы не ждем никаких критических сдвигов, так как и каких-то аномальных холодов в Волгоградской области нет. Да, ночью температура опускается весьма ощутимо, но днем в регионе все-таки тепло, — отмечает агроном. — Поэтому пока все в пределах нормы — ждем урожая!

Фото Андрея Поручаева.