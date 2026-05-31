Более 50 БПЛА сбили над девятью районами Ростовской области в ночь на 31 мая

Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате работы средств противовоздушной обороны было уничтожено более 50 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Ударам подверглись девять районов региона: Красносулинский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Верхнедонской, Мартыновский, Матвеево-Курганский и Шолоховский.
