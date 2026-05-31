79-летнего Трампа проверили на умственные способности: каков результат

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что успешно прошел медицинский тест на когнитивные способности. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
По словам американского лидера, обследование проводилось в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Он набрал 30 баллов из 30, что считается, как утверждает Трамп, «выдающимся интеллектом». Американский президент подчеркнул, что это уже четвертый подобный тест, и все они сданы на отлично, он дал 120 правильных ответов на заданные ему 120 вопросов.
«Очень редко кто-то получает высший балл, а особенно четыре раза подряд», — похвастался Дональд Трамп.
Трамп также заявил, что все кандидаты на пост президента и вице-президента обязаны проходить такие тесты высокой сложности. По его словам, другие американские лидеры никогда не проходили утвержденный когнитивный тест.
Ранее KP.RU писал, что медики рекомендовали Трампу похудеть и больше двигаться. За последний год президент США поправился на шесть килограммов, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.