Сезон наблюдения серебристых облаков начинается в Прикамье

Сезон наблюдения серебристых облаков начинается в Прикамье, сообщает в соцсетях пермский планетарий.

Жители региона смогут наблюдать эффектное небо. Облака в этот период на высоте 75−85 км и освещаются Солнцем, когда оно опускается на 6−16 градусов ниже горизонта, что придает им серебристо-голубое свечение.

Точный временной период, когда жители смогут лицезреть серебристые облака, специалисты не называют. Считается, что пик наблюдений приходится на июнь и июль, однако можно увидеть явление и раньше.

«Чаще всего они появляются в северной части неба или немного северо-западнее или северо-восточнее», — добавили в планетарии.