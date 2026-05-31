Речной флот Татарстана готовится к масштабному обновлению

Речная компания Татарстана готовит большое обновление. Об этом рассказал руководитель предприятия Роман Лизалин.
До 2029 года флот планирует купить несколько новых судов: на воздушной подушке для внутренних рейсов, большие теплоходы, суда для зимних перевозок между Казанью и Верхним Услоном, а еще круизное судно и буксир. Сейчас во флоте 21 судно. Из них 9 «Метеоров» и 3 «Восхода». В этом году хотят восстановить ещё три: «Московский 14», «Московский 21» и «Восход-74».
За последние три года компания перевезла 362 тысячи пассажиров — это на 5 процентов больше, чем раньше. Коммерческих рейсов стало в два раза больше, их пассажиропоток вырос до 172 тысяч человек. Доходы выросли на 76 процентов.
Похоже, речные перевозки в Татарстане снова становятся популярными. И в планах — не только больше рейсов, но и новые суда. И даже зимой. «Флот РТ» собирается работать круглый год.