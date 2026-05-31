Компания сына экс-директора пермского завода снизила прибыль на 99%

ООО «ПЗТО Титан» поделилось финансовыми результатами за 2025 год. По данным Rusprofile, выручка компании составила 2,2 млрд руб., что выше показателя предыдущего года лишь на 2% (2,1 млрд руб.). Чистая прибыль компании снизилась на 99%: со 129,6 млн до 1,6 млн руб. Себестоимость продаж выросла на 8% до 1,5 млрд руб.