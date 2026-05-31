Хабаровчане отметили праздник Ысыах

Гости праздника закружились в традиционном хороводе Осуохай.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске отметили якутский Новый год — Ысыах, праздник встречи лета, возрождения природы после суровой зимы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На главный национальный праздник народа саха пришли сотни хабаровчан и гостей города. По поверьям, в дни проведения Ысыаха боги Айыы спускаются на землю верхом на огненных конях.

Согласно ритуалу, площадку для проведения торжеств в парке Динамо огородили украшенными лентами коновязями сэргэ, к которым Айыы привязывают своих лошадей во время пребывания на земле.

Белый шаман Алгысчыт провел обряд алгыс — благословения и обращения к богам с просьбой о послании благополучия, здоровья и удачи. Частью обряда стало окропление огня и земли священным напитком кумысом и ритуал кумысопития.

Завершилась торжественная часть праздника ритуальным хороводом Осуохай. Под песни запевалы осуохайдьыт гости медленно двигались в хороводе по ходу солнца.

Гостей праздника ждало традиционное угощение; ярмарка ювелирных изделий, оружия и якутских сувениров; мастер-классы по изготовлению оберегов; народные игры и спортивные состязания.