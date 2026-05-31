Жизнь без табака: как нацпроект помогает избавиться от зависимости

Каждый из нас в курсе о вреде табака, но многие люди все равно недооценивают его масштаб. А некоторые знают, но продолжают курить, потому что не могут справиться с зависимостью самостоятельно — и им нужна помощь. Во Всемирный день без табака, 31 мая, рассказываем о том, что делают по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» для борьбы с курением.
Сделать правильный выбор.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения в недавнем докладе констатировали: по сравнению с 2010 годом число курильщиков сократилось на 120 млн человек, или на 27%. Но их процент все еще велик: 1,2 млрд курящих жителей разных стран — это каждый пятый взрослый человек.
Среди россиян начиная с 15 лет сейчас курят 17,7%.Такие данные привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова на недавней коллегии Минздрава России. По ее словам, перед правительством стоит задача к 2030 году сократить это число до 16%.
Об опасности никотина знает каждый, но в чем именно она заключается, известно не всем. По данным врачей, курение способно вызывать более 22 видов рака, включая рак легких — риск его развития повышается в 15 раз. В России такой диагноз ежегодно ставят почти 60 тыс. человек. Чаще всего это мужчины 50−80 лет, которые долго курят. И риск его развития есть не только у курильщиков, но и у их окружения.
Никотин опасен также для сердца и сосудов. Он нарушает тонус сосудистой стенки, вызывает спазмы и появление тромбов. Токсичные вещества табачного дыма ускоряют развитие атеросклероза, повышают артериальное давление, нарушают обмен холестерина.
Но больше всего экспертов беспокоит распространение вейпов, в том числе среди подростков. Несмотря на внешнюю безобидность, в них часто используют синтетический никотин, который быстрее усваивается и формирует зависимость.
«Врачи фиксируют увеличение на 30% числа пациентов с болезнями органов дыхания, вызванными и осложненными потреблением вейпов. Чаще всего страдают подростки и молодые люди до 35 лет. Это не может не вызывать тревогу», — заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Отказ от курения быстро дает положительный эффект — это доказано медициной. Нормализуется частота сердечных сокращений, снижается уровень угарного газа в крови. Через 2−3 месяца улучшается функция легких, через год риск ишемической болезни сердца падает почти вдвое.
Те, кто решил бросить курить, могут найти единомышленников в социальной сети ВКонтакте, где при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» действует сообщество «Давай бросать». Оно объединяет уже почти 40 тыс. человек, которые получают ежедневную помощь специалистов на каждом этапе.
Развернуть борьбу повсюду.
В каждом регионе разрабатывают свои методы борьбы с курением. К примеру, углубленное обследование курильщиков с большим стажем ввели с апреля в Новосибирской области.
Если во время диспансеризации человек в возрасте от 50 до 75 лет сообщает врачам, что курит более 30 лет, его направляют на компьютерную томографию органов грудной клетки. Такое обследование дает шанс узнать о патологии до появления серьезных симптомов. Пройти этот эффективный метод скрининга медики предлагают и тем, кто бросил курить менее 15 лет назад.
«Главный фактор, провоцирующий рак органов дыхания, — курение. Эта привычка увеличивает риск развития рака в 8−11 раз. Для выявления заболевания мы применяем низкодозную компьютерную томографию. В 2025 году онкологические заболевания в регионе в 60% случаев выявлялись на ранних стадиях, а расширение скрининга среди курильщиков поможет улучшить этот показатель», — рассказал главный онколог Новосибирской области Сергей Фурсов.
А в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре медики, помимо диспансеризации, предложили принять на предприятиях и организациях корпоративные программы укрепления здоровья. Их главная цель — замотивировать работников и их близких вести здоровый образ жизни. С 2025 года такие программы приняли уже в 310 организациях региона, там трудятся свыше 61 тыс. сотрудников. Это компании самого разного профиля — от сферы образования и здравоохранения до промышленности и сельского хозяйства.
«Мы проводим значительную часть жизни на работе, поэтому важно в это время не забывать о своем здоровье. Работодатели должны максимально использовать возможности для укрепления здоровья своих сотрудников. Среди направлений работы — тематические лекции, профилактические материалы и конкурсы. Это позволяет формировать культуру отказа от курения на уровне трудовых коллективов», — подчеркивает главный специалист по медицинской профилактике в Югре Алексей Молостов.
Помочь пациентам и защитить подростков.
В Свердловской области медики решили позаботиться о тех, кто уже ощутил вред от курения на себе. В Центральной городской клинической больнице № 6 в Екатеринбурге открылась школа здоровья для пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Это одно из наиболее распространенных последствий многолетнего курения.
На занятиях пациентам рассказывают об особенностях заболевания, современных методах лечения и профилактики, помогают отказаться от курения, обучают дыхательной гимнастике и упражнениям на выносливость. Отметим, что школу здоровья могут посещать не только курильщики, но и любые пациенты, страдающие ХОБЛ.
«Эта болезнь развивается постепенно и долгое время не проявляет себя, но в запущенных случаях человеку становится трудно дышать самостоятельно, вплоть до того, что он не может обойтись без кислородного концентратора. ХОБЛ оказывает негативное влияние на работу сердца и сосудов, повышая риски развития инфарктов и инсультов. Поэтому, контролируя респираторное заболевание, пациент минимизирует риски кардиогенных осложнений», — объяснила пульмонолог Анастасия Прокопцова.
Параллельно врачи продолжают встречаться с населением. Например, в городе Первоуральске с начала года профилактические осмотры прошли около 5 тыс. человек, включая заводчан и педагогов. А в Камышловском районе провели акцию «Добро в село». В Порошинской школе собрались около 120 подростков, с которыми медики в доверительной форме обсудили риски курения вейпов. Помимо этого, на диспансеризацию пришли более 100 местных жителей.
«Мы в третий раз работаем на территории Камышловского муниципального района, и хочется отметить эффективное межведомственное взаимодействие, — сообщила руководитель Центра охраны здоровья детей и подростков Свердловского областного медколледжа Светлана Татарева. — Медики, педагоги и дети вовлечены в мероприятия по вопросам здорового образа жизни, активно включаются в работу и демонстрируют высокий уровень знаний по профилактике».
А мы напоминаем, что при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» во всех регионах действует разветвленная сеть центров здоровья. Врачи готовы подробно рассказать, как бросить курить, снизить потребление алкоголя, разработать здоровый рацион питания. Узнать адрес ближайшего центра здоровья можно на официальном портале Минздрава России о здоровье www.takzdorovo.ru. Работает также федеральная горячая линия по отказу от курения с номером 8−800−200−0−200. Позвонить на него можно бесплатно.