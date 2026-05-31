Жизнь без табака: как нацпроект помогает избавиться от зависимости

Об опасности никотина знает каждый, но в чем именно она заключается, известно не всем. По данным врачей, курение способно вызывать более 22 видов рака, включая рак легких — риск его развития повышается в 15 раз. В России такой диагноз ежегодно ставят почти 60 тыс. человек. Чаще всего это мужчины 50−80 лет, которые долго курят. И риск его развития есть не только у курильщиков, но и у их окружения.