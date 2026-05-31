Новые общественные туалеты появятся в Минске, и не только в центре

Заместитель директора ремонтно-строительного коммунального унитарного предприятия «МАФ» Александр Турчин назвал агентству «Минск-Новости» адреса новых общественных туалетов в столице Беларуси.
В мае в хозяйственном ведении предприятия находятся 89 общественных туалетов, но скоро число объектов увеличится. Объекты появятся в парке Народного единства, который строится на улице Орловской, а также на станциях третьей Зеленолужской линии метро. Таким образом, новые общественные туалеты откроются как в центре Минска, так и в отдалении от него.
Также Турчин добавил:
«Мы готовы принимать на обслуживание новые объекты по решению городских властей. При этом все современные туалеты проектируются с учетом действующих нормативов».
