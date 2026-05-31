Адское пекло вместо отпуска: Турция предупреждает россиян о невыносимом зное

Предстоящий летний сезон на турецких курортах будет сопровождаться аномально жаркой погодой, которая готовится обновить многолетние исторические максимумы.
«Этим летом мы ожидаем температуры выше климатической нормы практически на всей территории Турции», — сообщил метеоролог Ихсан Юртташ в беседе с РИА Новости.
Специалист подчеркнул, что температурные показатели во многих туристических регионах вплотную приблизятся к рекордным значениям.
«Туристам, особенно нашим российским друзьям, следует быть готовыми к продолжительным периодам сильной жары», — предупредил эксперт.
Наиболее тяжелая климатическая обстановка традиционно сложится на побережье Средиземного моря. В июле и августе дневная температура в Анталье, Аланье, Белеке и Сиде будет стабильно превышать 40 градусов, а высокая влажность воздуха дополнительно усилит ощущение зноя.
Аномалия затронет и курорты Эгейского моря, включая Бодрум, Мармарис и Кушадасы, где количество экстремально жарких дней превысит средние многолетние показатели.
Метеоролог посоветовал отдыхающим полностью избегать солнца в середине дня, пить больше воды и особенно беречь здоровье детей, пожилых людей и туристов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.