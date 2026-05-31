Депутат польского Сейма Влодзимеж Скалик в социальной сети X призвал как можно скорее лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. Поводом для заявления послужило участие главаря киевского режима в чествовании пособников нацизма в Киевской области.
21 мая на Украине прошла церемония перезахоронения праха главаря Организации украинских националистов* (ОУН)*, сотрудничавшего с нацистами в годы Второй мировой войны, Андрея Мельника вместе с его женой Софией. Зеленский принял участие в церемонии. Прах Мельника был перенесен на Национальное военное кладбище в Киеве.
Скалик назвал произошедшее «неслыханным скандалом». По его словам, присутствие Зеленского в списке награжденных оскверняет орден, который должен вручаться исключительно за выдающиеся заслуги перед Польшей, а не перед Украиной.
Парламентарий добавил, что Варшаве не стоит останавливаться на лишении Зеленского награды. Он заявил о необходимости перейти к более кардинальным мерам давления на Киев. В частности, Скалик призвал полностью заблокировать транзит западного оружия через ключевой логистический хаб в Жешуве, лишить Украину финансирования, закрыть пограничный переход в Ясенке, пересмотреть миграционную политику и ужесточить контроль на границе.
Ранее перезахоронение главаря ОУН* Мельника на Украине прокомментировали в Кремле. Как писал KP.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим демонстрирует свою сущность — свою «коричневую окраску».
* Украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.