В Хабаровском крае водителей начнут проверять на усталость

С 1 июня в Хабаровском крае, как и по всей России начнёт действовать новый государственный стандарт, посвящённый контролю состояния водителей и выявлению признаков усталости, — сообщает Росстандарт.
Речь идёт о технологиях, которые способны отслеживать концентрацию внимания человека за рулём и предупреждать о возможной потере бдительности. Такие системы уже используются в ряде регионов страны на пассажирском, грузовом и корпоративном транспорте.
Для Хабаровского края тема особенно актуальна из-за протяжённых автомобильных маршрутов и большого количества междугородних перевозок. Специалисты неоднократно отмечали, что переутомление остаётся одной из причин серьёзных ДТП.
Новый стандарт не вводит обязательную установку оборудования для всех автомобилистов. Однако он задаёт единые требования к подобным технологиям и может ускорить их внедрение в транспортных компаниях и на предприятиях региона.