Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае водителей начнут проверять на усталость

Новый стандарт может появиться на транспорте и крупных предприятиях.

С 1 июня в Хабаровском крае, как и по всей России начнёт действовать новый государственный стандарт, посвящённый контролю состояния водителей и выявлению признаков усталости, — сообщает Росстандарт.

Речь идёт о технологиях, которые способны отслеживать концентрацию внимания человека за рулём и предупреждать о возможной потере бдительности. Такие системы уже используются в ряде регионов страны на пассажирском, грузовом и корпоративном транспорте.

Для Хабаровского края тема особенно актуальна из-за протяжённых автомобильных маршрутов и большого количества междугородних перевозок. Специалисты неоднократно отмечали, что переутомление остаётся одной из причин серьёзных ДТП.

Новый стандарт не вводит обязательную установку оборудования для всех автомобилистов. Однако он задаёт единые требования к подобным технологиям и может ускорить их внедрение в транспортных компаниях и на предприятиях региона.