В Москве пройдет финал детского хоккейного «Кубка адмирала Ушакова»

31 мая на Большой арене ЦСКА пройдут игра за третье место, гала-матч с участием легенд хоккея СССР, шоу-программа, суперфинал и церемония награждения детского хоккейного турнира «Кубок адмирала Ушакова».
Турнир по хоккею с шайбой среди детей 2015−2016 годов рождения «Кубок адмирала Ушакова» проходит в Москве с 24 апреля по 31 мая. В этом году участие в соревнованиях принимают 24 команды из 15 регионов нашей страны, разделeнные на четыре группы. По итогам группового этапа по две сильнейшие команды из каждой группы выходят в плей-офф и продолжают борьбу за главный трофей — переходящий Кубок адмирала Ушакова.
— Кубок адмирала Ушакова объединяет команды из разных регионов страны. Турнир выстроен как открытая, «народная» площадка, где у каждого есть шанс проявить себя вне зависимости от статуса команды. Здесь важны не громкие названия, а уровень игры, характер и желание расти. Именно такой подход делает соревнования доступными, конкурентными и по-настоящему значимыми для участников, — отметили организаторы турнира.
Турнир проходил на ледовой арене «Южный лeд», а решающие матчи — на Малой и Большой аренах ЦСКА.