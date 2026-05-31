Интернет и уличное освещение в Белгороде могут снова отключить при угрозах

О том, что врио губернатора поручил включить городское уличное освещение и возобновить стабильное предоставление услуг мобильного интернета в Белгороде, «Ъ-Черноземье» сообщил вчера, 30 мая. По словам главы региона, вопрос возвращения связи и освещения в других муниципалитетах будет решаться на местном уровне. Уличное освещение в областном центре было отключено с октября 2025 года. Ограничения на работу мобильного интернета в Белгородской области, как и по всей стране, последовательно вводят с мая прошлого года.