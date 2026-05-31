В Хабаровском крае прокуратура обсудила рост подростковой преступности

На совещании рассмотрели два ключевых вопроса. Первый — меры, принимаемые органами системы профилактики в связи с ростом преступности среди несовершеннолетних на территории региона. Участники обсудили недостатки в работе органов и учреждений, призванных бороться с безнадзорностью подростков. Вторым важным пунктом стало проведение работы по индивидуальному сопровождению несовершеннолетних иностранных граждан. Речь шла о детях, которые находятся на территории России, но не обучаются в образовательных организациях, не приступили к учебным занятиям или систематически их пропускают.