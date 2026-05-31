В Хабаровском крае прокуратура обсудила рост подростковой преступности

В прокуратуре Хабаровского края прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав несовершеннолетних. Среди ключевых тем — рост подростковой преступности и контроль за обучением детей иностранных граждан. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, совещание прошло под председательством заместителя прокурора региона Олега Андросенко. В заседании приняли участие Уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве края, заместители министров социальной защиты, образования и науки региона, представители УМВД России по Хабаровскому краю, а также начальник управления образования администрации Хабаровска.
На совещании рассмотрели два ключевых вопроса. Первый — меры, принимаемые органами системы профилактики в связи с ростом преступности среди несовершеннолетних на территории региона. Участники обсудили недостатки в работе органов и учреждений, призванных бороться с безнадзорностью подростков. Вторым важным пунктом стало проведение работы по индивидуальному сопровождению несовершеннолетних иностранных граждан. Речь шла о детях, которые находятся на территории России, но не обучаются в образовательных организациях, не приступили к учебным занятиям или систематически их пропускают.
Также были разобраны выявляемые прокурорами нарушения административного и миграционного законодательства в этой сфере. По итогам заседания выработаны решения по проблемным вопросам, их исполнение взято прокуратурой края на контроль.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru