Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД рассказали, какие данные нельзя публично распространять

Согласно рекомендациям пресс-службы Министерства внутренних дел Российской Федерации, гражданам не рекомендуется размещать в общедоступных источниках или сообщать незнакомым лицам данные о своем месте жительства, трудовой деятельности, родственных связях и привычных путях перемещения.

Согласно рекомендациям пресс-службы Министерства внутренних дел Российской Федерации, гражданам не рекомендуется размещать в общедоступных источниках или сообщать незнакомым лицам данные о своем месте жительства, трудовой деятельности, родственных связях и привычных путях перемещения.

В ведомстве также посоветовали избегать разглашения паспортных реквизитов, абонентских номеров, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), номера полиса обязательного медицинского страхования, а также учетных имен и паролей, используемых для входа в различные онлайн-сервисы.

Дополнительно сотрудники МВД призывают граждан ни при каких обстоятельствах не передавать третьим лицам коды, поступающие в SMS-сообщениях или push-уведомлениях, поскольку такие данные могут быть применены для получения доступа к личным кабинетам и учетным записям.

В министерстве особо отметили, что сведения о точных адресах проживания и местах работы, информация о близких родственниках и детали ежедневных маршрутов передвижения входят в категорию конфиденциальных данных, которые не следует доверять посторонним людям.

Беспилотники над Прибалтикой назвали угрозой для союзников Киева.