В МВД рассказали, какие данные нельзя публично распространять

Согласно рекомендациям пресс-службы Министерства внутренних дел Российской Федерации, гражданам не рекомендуется размещать в общедоступных источниках или сообщать незнакомым лицам данные о своем месте жительства, трудовой деятельности, родственных связях и привычных путях перемещения.
В ведомстве также посоветовали избегать разглашения паспортных реквизитов, абонентских номеров, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), номера полиса обязательного медицинского страхования, а также учетных имен и паролей, используемых для входа в различные онлайн-сервисы.
Дополнительно сотрудники МВД призывают граждан ни при каких обстоятельствах не передавать третьим лицам коды, поступающие в SMS-сообщениях или push-уведомлениях, поскольку такие данные могут быть применены для получения доступа к личным кабинетам и учетным записям.
В министерстве особо отметили, что сведения о точных адресах проживания и местах работы, информация о близких родственниках и детали ежедневных маршрутов передвижения входят в категорию конфиденциальных данных, которые не следует доверять посторонним людям.
