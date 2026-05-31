В поселке Матвеево-Курган после атаки БПЛА повреждены аптека, два магазина и автомобиль

В поселке Матвеево-Курган Ростовской области в результате атаки беспилотников в ночь на 31 мая повреждения получили аптека, два магазина и один легковой автомобиль. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.
Были повреждены крыши зданий, остекление и газовая труба. Подача газа на поврежденном участке была перекрыта.
— В настоящий момент беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! — добавил Юрий Слюсарь.
