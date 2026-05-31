Новый вид коров, устойчивых к изменениям климата, вывели в России

Российские ученые путем скрещивания вывели первых зебувидных телят, устойчивых к климатическим изменениям. Об этом в воскресенье, 31 мая, рассказали в пресс-службе Минобрнауки РФ.
— В Федеральном исследовательском центре животноводства имени академика Л. К. Эрнста получили первых пяти зебувидных телят от скрещивания зебувидных коров с голштинской и с симментальской породами коров, — сообщили в ведомстве.
Ключевой особенностью новой породы стала ее высокая адаптивность к различным климатическим условиям. По данным ученых, телята демонстрируют хорошие показатели развития и растут в соответствии с возрастными нормами. При этом исследования продолжаются, и специалистам еще предстоит детально изучить потенциал животных.
Сегодня потомков той селекционной линии осталось всего несколько сотен. Тем не менее они сохранили ряд ценных качеств: молоко отличается повышенной жирностью — до пяти процентов, а сами животные обладают высокой устойчивостью к условиям содержания и ряду распространенных заболеваний, включая лейкоз и бруцеллез, передает РИА Новости.
Ранее компания Colossal Biosciences в Соединенных Штатах вывела 38 генетически модифицированных мышей с шерстью, адаптированной к холоду. Ученые изменили ДНК грызунов, чтобы проверить технологии, которые в будущем помогут воскресить шерстистых мамонтов.