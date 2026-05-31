В Красноярском крае запущен кадровый проект для нефтегазовой отрасли

Служба занятости Красноярского края запустила проект по отбору кандидатов для нефтегазовой отрасли и профориентации молодежи. Он реализуется в соответствии с целями национального проекта «Кадры», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
«За 10 лет кадровая потребность в Арктике выросла в 11 раз — с 500 вакансий в 2016 году до 5,5 тысячи в 2026 году. Справиться с вызовами позволит системный подход. Проект краевой службы занятости объединяет инструменты разных сфер: государственного управления, образования, экономики. Он поможет работодателям своевременно привлечь специалистов и сформировать кадровый резерв», — отметил заместитель руководителя Агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.
В ходе проекта специалисты службы проведут открытые отборы кандидатов, будут организованы выезды мобильных центров занятости. Кроме того, продолжит движение «Карьерный экспресс» — быстрые собеседования под задачи конкретного работодателя. Будут организованы межрегиональные ярмарки трудоустройства. Для старшеклассников и выпускников проведут профтуры на предприятия Арктики. Также в проект включили возможность целевого обучения молодежи и переобучения специалистов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.