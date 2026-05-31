Власти ответили минчанам, недовольным сносом сараев во дворах, которыми не владеют, но используют не по назначению

Власти ответили минчанам, недовольным сносом сараев во дворах, которые используют не по назначению, сообщает агентство «Минск-Новости».
Речь идет о старых кварталах столицы Беларуси, где дома в свое время отапливались печами. Сараи же во дворах предназначались для хранения дров. Но такой способ отопления в городе давно не используется в связи с газификацией, а сараи для дров используются жильцами таких домов не по назначению. Например, как кладовку, место хранения велосипедов или колясок.
Из-за ветхости сооружений Мингорисполком в ноябре 2025-го принял решение, которое предписывает администрациям районов принять меры по сносу сараев и прочих построек во дворах. Кстати, таковых, находящихся в неудовлетворительном состоянии, насчитали 143. Их должны снять в 2026-м, и к середине мая убрали уже 49 объектов. Территории могут использовать под детские и спортивные площадки, зоны отдыха, велопарковки.
Оказалось, что есть и недовольные. Это группа жителей Московского района — жители домов № 20, 22, 24 и 26 в переулке Софьи Ковалевской и дома № 24 на улице Попова. При этом бывшие дровяные сараи во дворе домов не являются их собственностью, но активно используются — даже переоборудовав под гаражи.
«При заселении им (жителям названных домов. — Ред.) выдавали ордер на квартиру, в котором имелось дополнение о пользовании ими по целевому назначению — для хранения дров. Сегодня о целевом использовании речь не идет, а в землеустроительных органах нет документов о принадлежности этих сооружений жильцам», — пишет агентство.
Глава Московского района Сергей Рубанов сказал, что «власти и службы ЖКХ неоднократно проводили совещания с участием граждан, проживающих в этих домах, им разъясняли все проводимые действия». Также администрация района с МЧС, представителями Центра гигиены и эпидемиологии, архитекторами провела обследования строений. Они находятся в аварийном состоянии, создавая угрозу жизни и здоровью.
«Принято решение об их демонтаже», — сообщил Рубанов.
