Власти ответили минчанам, недовольным сносом сараев во дворах, которыми не владеют, но используют не по назначению

Минчане недовольны сносом сараев во дворах, которыми не владеют, но используют.

Источник: Комсомольская правда

Власти ответили минчанам, недовольным сносом сараев во дворах, которые используют не по назначению, сообщает агентство «Минск-Новости».

Речь идет о старых кварталах столицы Беларуси, где дома в свое время отапливались печами. Сараи же во дворах предназначались для хранения дров. Но такой способ отопления в городе давно не используется в связи с газификацией, а сараи для дров используются жильцами таких домов не по назначению. Например, как кладовку, место хранения велосипедов или колясок.

Из-за ветхости сооружений Мингорисполком в ноябре 2025-го принял решение, которое предписывает администрациям районов принять меры по сносу сараев и прочих построек во дворах. Кстати, таковых, находящихся в неудовлетворительном состоянии, насчитали 143. Их должны снять в 2026-м, и к середине мая убрали уже 49 объектов. Территории могут использовать под детские и спортивные площадки, зоны отдыха, велопарковки.

Оказалось, что есть и недовольные. Это группа жителей Московского района — жители домов № 20, 22, 24 и 26 в переулке Софьи Ковалевской и дома № 24 на улице Попова. При этом бывшие дровяные сараи во дворе домов не являются их собственностью, но активно используются — даже переоборудовав под гаражи.

«При заселении им (жителям названных домов. — Ред.) выдавали ордер на квартиру, в котором имелось дополнение о пользовании ими по целевому назначению — для хранения дров. Сегодня о целевом использовании речь не идет, а в землеустроительных органах нет документов о принадлежности этих сооружений жильцам», — пишет агентство.

Глава Московского района Сергей Рубанов сказал, что «власти и службы ЖКХ неоднократно проводили совещания с участием граждан, проживающих в этих домах, им разъясняли все проводимые действия». Также администрация района с МЧС, представителями Центра гигиены и эпидемиологии, архитекторами провела обследования строений. Они находятся в аварийном состоянии, создавая угрозу жизни и здоровью.

«Принято решение об их демонтаже», — сообщил Рубанов.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов спрогнозировал медленный приход лета в начале июня 2026 года в Беларуси.

