Школа из Хабаровского края стала призёром Всероссийского конкурса «Школа#безОбид»

Ученики школы посёлка Уктур получили награду за проект «Кибербуллинг: решение в кругу сверстников». Вместе с учителями они разработали алгоритм действий, рассчитанный на шесть дней, который привёл к разрешению конфликта и примирению одноклассников. Ученица 7 класса Полина Гилязетдинова рассказала, что победа даёт повод для гордости за небольшой посёлок и за весь Комсомольский район, которому в этом году исполняется 100 лет.