Школа из Хабаровского края стала призёром Всероссийского конкурса «Школа#безОбид»

Школа Уктурского сельского поселения Комсомольского района Хабаровского края вошла в число призёров второго Всероссийского конкурса «Школа#безОбид». Награждение прошло в Доме Правительства Российской Федерации. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, всего в конкурсе приняли участие 1350 организаций из 88 регионов страны. В финал вышли представители восьми организаций из восьми субъектов РФ. Школа из посёлка Уктур одержала победу в номинации «Лучший опыт деятельности службы медиации и примирения».
Награды вручали заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев.
Татьяна Голикова отметила:
— Конкурс «Школа#безОбид» проводится во второй раз. Его итоги мы подводим в преддверии замечательного праздника, Международного дня защиты детей. Президентом России Владимиром Путиным 2026 год объявлен Годом единства народов России, поэтому очень важно, чтобы такие традиционные ценности, как любовь к Родине, милосердие, взаимовыручка воспитывались в наших детях.
Ученики школы посёлка Уктур получили награду за проект «Кибербуллинг: решение в кругу сверстников». Вместе с учителями они разработали алгоритм действий, рассчитанный на шесть дней, который привёл к разрешению конфликта и примирению одноклассников. Ученица 7 класса Полина Гилязетдинова рассказала, что победа даёт повод для гордости за небольшой посёлок и за весь Комсомольский район, которому в этом году исполняется 100 лет.
В Хабаровске школьников и наставников поздравил исполняющий обязанности вице-губернатора края Александр Дорофеев. Он отметил, что опыт школы будет масштабирован в других образовательных учреждениях региона.
