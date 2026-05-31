Творчески и спортивно: смотрим, как хабаровчане отгуляли День города-2026

Вчера в Хабаровске прошёл масштабный арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» (0+), посвященный 168-летию города. Он собрал около 80 тысяч гостей. Почти на полдня была перекрыта центральная улица Муравьёва-Амурского, чтобы жители и гости краевой столицы смогли насладиться развлекательной программой и оценить таланты таких же горожан.
В этом году праздничный марафон был максимально разнообразным. Как отметил мэр Сергей Кравчук, число участников выросло до 130, а особый упор был сделан на Год спорта, объявленный губернатором Дмитрием Демешиным.
На протяженной праздничной площадке работали выставки ретроавтомобилей и муниципальной техники, свои лучшие номера показывали творческие коллективы Хабаровска. Все желающие участвовали в мастер-классах и интеллектуальных, краеведческих викторинах и спортивных состязаниях. Незабываемые выступления продемонстрировали воспитанники школ «Мастер», «Самбо-90» и «Олимпия», «Облака».
На память об этом празднике у каждого точно остались сувениры, сделанные своими руками, а в копилке поздравлений родному городу — красочные плакаты с памятными надписями от его жителей.
Оценить атмосферу на празднике «Счастливый Хабаровск-2026» предлагает и корреспондент «МК в Хабаровске».