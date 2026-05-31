В Хабаровском крае решат проблему с МРТ в трёх городах

В Хабаровском крае продолжают расширять возможности медицинской диагностики. Уже этим летом жители Амурска, Николаевска-на-Амуре и Комсомольска-на-Амуре должны получить доступ к новым аппаратам магнитно-резонансной томографии, — сообщил губернатор Дмитрий Демешин в интервью ТАСС.
О планах по оснащению больниц рассказал губернатор Дмитрий Демешин. По его словам, вопрос долгое время оставался нерешённым, особенно в северных территориях региона.
«Потребность и в Николаевске, и в Комсомольске, и в Амурске у нас будет восполнена летом этого года», — заявил глава региона.
Как отметил губернатор, зимой для края приобрели три аппарата МРТ. Один из них уже используется в Комсомольске-на-Амуре, ещё два поступят в медицинские учреждения после завершения необходимых подготовительных работ.
«Проблемы копились годами. В Амурске ни одного аппарата МРТ. В Комсомольске была нехватка», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Установка современного оборудования требует специальной инфраструктуры. Для размещения томографов в медицинских учреждениях сейчас готовят помещения, отвечающие техническим требованиям.
«Это аппарат высокотехнологичный, под который готовится отдельное помещение», — пояснил губернатор.
Одновременно решается вопрос подготовки кадров. Медицинских работников направили на дополнительное обучение, чтобы после запуска оборудования жители могли своевременно проходить обследования.
«Сейчас готовим, МРТ закроем проблему», — сказал Дмитрий Демешин.
По его словам, обучение проводится в Центре повышения квалификации медицинских работников Хабаровского края. Глава региона отметил, что учреждение считается одним из ведущих на Дальнем Востоке и принимает специалистов из разных регионов округа.
Отдельное внимание власти уделяют организации медицинской помощи участникам специальной военной операции. Как подчеркнул губернатор, при маршрутизации пациентов именно они остаются в числе приоритетных категорий для прохождения обследований и реабилитации.