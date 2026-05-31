Звезда «Интернов» Пермякова рассказалаь, почему больше не пьёт алкоголь

Популярная актриса Светлана Пермякова рассказала, почему полностью отказалась от спиртных напитков. Известная пермячка стала участницей шоу «Кстати», во время которого ответила на вопросы о своем питании и образе жизни.
Звезда «Интернов» ещё раз подчеркнула, что худеет под наблюдением своего эндокринолога. Вместе с правильными пищевыми привычками пропала тяга к спиртному.
«К сладкому любовь пока не прошла, а вот к алкоголю — да. Даже не хочется. Я понимаю, что если выпью, мне будет плохо. Поэтому вообще перестала пить», — сказала артистка.
