Более 1,2 тысячи школ Дагестана получат новое оборудование

Оно предназначено для кабинетов изо, физики и музыки.

Источник: Национальные проекты России

Новое оборудование для кабинетов изо, физики и музыки поступит в 1242 школы Республики Дагестан по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.

Директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут отметил, что в этом году субсидии на закупку оборудования получат около 20 тыс. учебных заведений по всей стране. Формирование единого образовательного пространства остается приоритетной задачей ведомства.

Обновление касается не только содержания программ, но и условий их реализации. В список участников вошли школы, отобранные по принципу целевой поддержки, — те, которые ранее не получали аналогичное оснащение. Кроме того, в Минпросвещения сообщили, что в 2027 году стартует оснащение кабинетов математики, химии и биологии, а также вступит в силу обновленный ФГОС среднего общего образования.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

