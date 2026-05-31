На Дону продолжают ликвидировать возгорание хранилища топлива после атаки БПЛА

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области экстренные службы продолжают бороться с огнем, вспыхнувшим ночью из-за падения обломков сбитого беспилотника, сообщает губернатор Юрий Слюсарь на своем канале в MAX.

Возгорание произошло на территории частного предприятия, где располагалось топливное хранилище, обеспечивающее сельхозпроизводителей.

На месте происшествия работают пожарные расчеты. Жители близлежащих частных домов были эвакуированы в целях безопасности, однако, по данным властей, людям ничего не угрожает. Информация о пострадавших на текущий момент не поступала, уточняется лишь характер повреждений инфраструктуры.

Возгорание стало одним из последствий массированной ночной атаки беспилотников на Ростовскую область, в ходе которой средствами ПВО было уничтожено более 50 вражеских БПЛА. Ударам подверглись девять районов региона, включая Красносулинский, Чертковский, Миллеровский и другие. В самом поселке Матвеев Курган осколками дронов повреждены несколько домов и автомобиль.

