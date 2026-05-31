В Хабаровском крае заработали новые требования системы «Честный знак»

Для компаний вступили в силу новые требования системы «Честный знак».

С июня предприятия и торговые организации Хабаровского края начнут работать по обновлённым правилам государственной системы маркировки товаров, — сообщает оператор системы «Честный знак».

Изменения касаются передачи сведений о движении продукции, оформления документов и контроля за товарами, которые подлежат обязательной маркировке. Для бизнеса это означает дополнительные требования к учёту продукции и обмену данными с государственными информационными системами.

Специалисты отмечают, что новые правила призваны сократить объём нелегального рынка и повысить прозрачность торговли. Однако для части предпринимателей переходный период может оказаться непростым из-за необходимости модернизировать оборудование и программное обеспечение.

Особое внимание нововведениям придётся уделить магазинам, поставщикам и производителям продукции, уже работающим в системе маркировки.