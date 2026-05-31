Новая спортивная база в Калининграде: «АВТОТОР АРЕНА» становится центром притяжения для спортсменов всей России

Калининградская область продолжает укреплять свою репутацию региона, открытого для крупных спортивных событий. В дни X Российско-китайских молодёжных летних игр на карте области появился новый значимый объект — спортивная база Дворца спорта «АВТОТОР АРЕНА». Теперь команды из разных регионов России и зарубежья могут приезжать на сборы и соревнования, не беспокоясь о логистике между гостиницей, тренировочным залом и местом стартов. Все этапы подготовки сосредоточены в одном месте.
Объект создан по инициативе основателя и главного акционера АВТОТОР Владимира Щербакова, который лично курировал проект. Это не вспомогательный корпус, а полноценный комплекс, задуманный как решение реальной проблемы: на крупных турнирах спортсмены часто теряют время и силы на переезды между разными точками города. Новая база эту проблему полностью закрывает.
Общая площадь комплекса — около 15 тысяч квадратных метров. Первая часть (примерно 10 тысяч «квадратов») — это корпус для проживания спортсменов, тренеров, врачей и сопровождающих. Вторая — центральный спортивный блок площадью около 4,5 тысячи квадратных метров. На первых двух этажах этого блока расположены тренажёрный зал, раздевалки, душевые, 25-метровый бассейн и спа-зона. В спа-зону входят 20-метровый бассейн, джакузи и несколько видов саун: русская баня, лакониум и хаммам. Это не просто «опция комфорта», а важная часть тренировочного процесса — восстановление мышц и общего состояния организма перед следующей нагрузкой. На третьем этаже находится многофункциональный зал площадью около 900 квадратных метров для борьбы, баскетбола, футбола, художественной гимнастики и других дисциплин.
Генеральный директор «АВТОТОР АРЕНЫ» Адам Барахоев, бронзовый призёр Олимпийских игр, лично изучал опыт лучших российских спортивных баз — в Кисловодске и Новогорске. По его оценке, калининградский комплекс не уступает федеральным центрам, а по некоторым параметрам даже превосходит их. Уже сейчас здесь тренировались команды по плаванию, борьбе и дзюдо.
Для туристической привлекательности региона это важнейший фактор. Спортивный туризм — одно из перспективных направлений, и наличие базы такого уровня позволяет Калининграду претендовать на проведение всероссийских и международных сборов. База рассчитана на одновременный приём около 250 человек. Участники Российско-Китайских игр уже оценили уровень: борец из КНР Айшан Абдусаламов отметил комфортные номера, хорошее питание и удобную инфраструктуру.
Комплекс адаптирован для маломобильных посетителей: лифты с широкими дверными проёмами (в том числе для спортивных колясок увеличенного размера), специальная планировка и покрытия. К открытию базы по инициативе властей отремонтировали улицу Тихоокеанскую, что упростило подъезд.
Появление базы меняет статус всей территории вокруг «АВТОТОР АРЕНЫ» — здесь формируется спортивный кластер полного цикла. Команда может приехать в Калининград, жить рядом с ареной, тренироваться, восстанавливаться, проходить сборы и выходить на соревнования без потерь времени и сил. В Калининградской области это первая современная площадка такого уровня, способная работать постоянно и принимать соревнования, сборы и команды федерального уровня. Для туристов, которые следят за спортом, это значит, что в регионе появится ещё больше крупных соревнований и возможность увидеть звёзд российского и мирового спорта в Калининграде.