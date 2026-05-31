В Катангском районе Приангарья провели выездную диспансеризацию

Врачи Иркутской районной больницы обследовали жителей Катангского района по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Иркутской области.
Главный врач Иркутской районной больницы Анна Данилова отметила, что в состав выездной бригады вошли 14 специалистов различного профиля, что позволило обеспечить комплексный подход к диагностике. Жители Катангского района могли получить консультации и пройти осмотры у стоматолога, педиатра, хирурга, онколога, психиатра и других специалистов. Также у них была возможность пройти медицинское освидетельствование на право владения, хранения или ношения оружия.
«Катангский район — единственная территория Иркутской области, относящаяся к Крайнему Северу. Обеспечение доступности качественной медицинской помощи для жителей отдаленных северных территорий остается одним из приоритетов регионального минздрава. Привлечение бригады Иркутской районной больницы позволит жителям пройти узких специалистов, не покидая пределов района», — подчеркнул министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.