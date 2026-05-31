На Дону спасатели потушили за сутки 12 техногенных пожаров

За 30 мая пожарные ликвидировали в Ростовской области 12 техногенных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожарные также выезжали за прошедшие сутки на места трех ДТП, говорится в сообщении. Всего в тушении пожаров и разборах последствий аварий участвовали 216 сотрудников ведомства и 54 единицы техники.
Ранее сообщалось, что ночью в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА загорелось топливное хранилище. К тушению привлечен пожарный поезд.
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.