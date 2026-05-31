Глава Минприроды рассказал о растущей популярности КНДР у россиян: что привлекает туристов

Более 7 тысяч российских туристов посетили КНДР в прошлом году. Об этом в интервью ТАСС накануне Петербургского международного экономического форума рассказал глава Минприроды РФ, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР Александр Козлов.