Глава Минприроды рассказал о растущей популярности КНДР у россиян: что привлекает туристов

Более 7 тысяч российских туристов посетили КНДР в прошлом году. Об этом в интервью ТАСС накануне Петербургского международного экономического форума рассказал глава Минприроды РФ, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР Александр Козлов.
Министр отметил, что это направление становится всё более популярным благодаря интересу к культуре Северной Кореи и разнообразию видов отдыха — от горнолыжного курорта Масикрён до прибрежной туристической зоны в городе Вонсан.
Как писал KP.RU, ранее в пресс-службе специального представителя президента РФ Бориса Титова сообщили, что Китай занял третье место в рейтинге самых популярных и востребованных зарубежных направлений у российских туристов в начале 2026 года.
20 мая Министерство иностранных дел Китая сообщило о продлении безвизового режима для граждан России до 31 декабря 2027 года. В ведомстве отметили, что решение принято для дальнейшего упрощения гуманитарных обменов между двумя странами.