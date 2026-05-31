Режим опасности по БПЛА отменен в Нижегородской области

Нижегородцам поступило сообщение об отмене опасности по БПЛА на территории региона. Режим действовал с ночи 31 мая.
В СМС граждан просят не приближаться к обломкам беспилотников при их обнаружении.
Напомним, что утром ограничения на полеты также снял аэропорт Нижнего Новгорода. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла рейсы. Сейчас все службы авиаузла работают в обычном режиме.
Ранее мы писали, что угроза ракетной опасности была объявлена в Нижегородской области 29 мая.
