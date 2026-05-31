«Сидят на стойках входных огней, мешают движением авто». Любители красивых фотографий создают опасность при посадке самолетов в Бресте

Любители красивых фотографий создают опасность при посадке самолетов в Бресте, рассказал БелТА начальник местного филиала «Белаэронавигации» Александр Докучиц.
Речь идет о фото и видео, которые сделаны поблизости от брестского аэропорта. Как выяснилось, споттеры, любители снимать самолеты — их взлеты и посадки, создают опасную ситуацию. По сути, они находятся в зоне захода на посадку.
«Там у нас установлено определенное светосигнальное оборудование. Особенно огорчает, что дети сидят на стойках, где установлены входные огни. Они установлены под определенными углами. Нарушение этих углов влияет на посадку воздушного судна», — сказал Докучиц.
Также он заметил, что приезд за рулем на локацию, о которой говорят в соцсетях, не менее проблематичен для работников авиации:
«Движение автомобилей влияет на работу точной системы захода на посадку. Вы можете создавать помехи глиссадному радиомаяку, который входит в состав системы захода на посадку».
