«Сидят на стойках входных огней, мешают движением авто». Любители красивых фотографий создают опасность при посадке самолетов в Бресте

Источник: Комсомольская правда

Любители красивых фотографий создают опасность при посадке самолетов в Бресте, рассказал БелТА начальник местного филиала «Белаэронавигации» Александр Докучиц.

Речь идет о фото и видео, которые сделаны поблизости от брестского аэропорта. Как выяснилось, споттеры, любители снимать самолеты — их взлеты и посадки, создают опасную ситуацию. По сути, они находятся в зоне захода на посадку.

«Там у нас установлено определенное светосигнальное оборудование. Особенно огорчает, что дети сидят на стойках, где установлены входные огни. Они установлены под определенными углами. Нарушение этих углов влияет на посадку воздушного судна», — сказал Докучиц.

Также он заметил, что приезд за рулем на локацию, о которой говорят в соцсетях, не менее проблематичен для работников авиации:

«Движение автомобилей влияет на работу точной системы захода на посадку. Вы можете создавать помехи глиссадному радиомаяку, который входит в состав системы захода на посадку».

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов спрогнозировал медленный приход лета в начале июня 2026 года в Беларуси.