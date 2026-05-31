Волгоградцам рассказали, чем спасаться от мошки

— В нашем детстве средства борьбы с комарами были донельзя простыми — чаще всего мы попросту отмахивались веточками, — улыбается педагог из Новоаннинского района Галина Кошельник. — Но особенно невмоготу было в это время дояркам — насекомые тучей налетали и на несчастную корову, и на саму женщину. Чтобы хоть немного облегчить их учесть, в деревне заранее готовили так называемую «курушку» — в железное ведро клали кизяки или сухие коровьи лепешки, поджигая всю эту смесь. Курушка, которая давала много дыма, спасала хозяйку хотя бы на время дойки. Мы, тогда еще дети, бегали рядом и переставляли «курушку» то поближе, то подальше. А еще моя сестра Ирина вспоминает, что когда комариные укусы сильно чесались, наша соседка бабушка Саня трижды надавливала по этому месту ногтем, делая крестик. И, знаете, ведь помогало!