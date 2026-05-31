Красноярцам флорист рассказала, как выбрать букет на выпускной

Красноярский флорист, владелица цветочного магазина Мария Рыбакова рассказала изданию «Наш Красноярский край» специально для рубрики «МАКСимальная экспертиза» в мессенджере «Макс», как выбрать букет на выпускной. Вопрос всегда становится актуальным в начале лета из-за подбора цветов для учителей. Родители и дети определяются с этим обычно в течение нескольких месяцев. Напомним, в 2026 году выпускные вечера традиционно в Красноярском крае пройдут в конце июня. Предугадать тренды заранее практически невозможно, поэтому, как советует эксперт, лучше ориентироваться на предпочтения человека, которому букет дарят. Если мы говорим о букете для самого выпускника, то чаще всего заказчик отталкивается от того, какие цветы любит получательница. Если затрудняетесь с выбором, можно заказать обычный сборный букет или стойкие хризантемы, — рассказывает флорист НКК. Родители справедливо переживают, не вызовут ли цветы аллергическую реакцию у выпускника или окружающих. Но эксперты отмечают: серьезные проблемы встречаются редко. Исключением может быть мимоза, но она сезонная, и на выпускные ее дарят редко. Лилии чаще смущают не аллергенностью, а сильным запахом. Главное — свежесть букета в течение всего дня. Для этого теперь используют не только «тазики», но и специальные аквабоксы. Там ножки цветов остаются в воде. Кроме того, для удобства сейчас делают букеты в коробках или корзинах, где уже есть место под боксы с водой. Когда речь идет о букетах для учителей, на первый план выходит не индивидуальность, а баланс между эффектностью и ценой. Родители и выпускники хотят, чтобы подарок выглядел пышно, но оставался бюджетным, особенно если поздравить нужно сразу нескольких педагогов. Одним из удобных цветов остается хризантема. Она стойкая, объемная, хорошо переносит жару и долго держит форму. Кроме того, из нее можно собрать достаточно пышный букет. Но на фоне большого спроса, обычно в это время в городе дефицит хризантемы. Поэтому заказывать букеты на выпускной лучше заранее, — отмечает Рыбакова. Эксперты также советуют выбрать цветы не по стоимости, а именно по бюджету и интересам конкретного учителя.