В Новошахтинске полностью потушили тление на мусорном полигоне

В Новошахтинске завершили основные работы на полигоне, где произошло самовозгорание отходов. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Все очаги тления засыпали грунтом, задымления нет. Специалисты продолжают мониторить обстановку.
Напомним, пожар на полигоне вспыхнул 23 мая, его погасили, затем несколько дней подряд боролись с тлением. Ранее на объект завезли 246,6 кубометра грунта, из них отсыпали 200 кубов. Открытого горения не фиксировали, задымление было незначительным.
