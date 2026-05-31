Названы регионы с самыми низкими и высокими ценами на яйца

Самые высокие цены на яйца зафиксированы для жителей Чукотки и Магаданской области. Эту информацию ТАСС предоставили аналитики рынка.
В Чукотском автономном округе десяток яиц стоит 241,9 рубля, а в Магаданской области — 201,2 рубля. Наиболее низкая стоимость отмечена в Мордовии, где десяток яиц можно приобрести за 80,9 рубля, а в Пензенской области — за 91,6 рубля.
В столице средняя цена десятка яиц составляет 125,5 рубля, в то время как в Санкт-Петербурге этот показатель равен 123,8 рубля, уточнил эксперт.
Ранее появилась информация, что средние затраты на приготовление окрошки для семьи из четырех человек в России за последний год уменьшились на 0,5 процента.
