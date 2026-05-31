Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчан и севастопольцев поздравили с праздником Троицы

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости Крым. Власти Крыма и Севастополя поздравили православных крымчан и севастопольцев с Днем Святой Троицы, отметив, что Пятидесятница — один из главных и наиболее почитаемых христианских праздников.

«На пятидесятый день после Воскресения Спасителя Дух Святой сошел на апостолов. Они получили дар говорения на разных языках, чтобы нести Благую Весть в разные страны. Это было великое событие духовной истории человечества. Его называют днем рождения Церкви Христовой. По преданию, апостол Андрей Первозванный принес огонь христианской веры и в Крым», — написал в своем канале МАКС глава Крыма Сергей Аксенов.

В этот день православные принесут в храмы цветы, бережно храня в своих сердцах веру, надежду и любовь, а также готовность совершать добрые дела, отметил Аксенов.

Также Аксенов напомнил слова Святейшего Патриарха, который говорил о том, что для того чтобы спасительная благодать Божия, подаваемая через Церковь, реально укрепляла духовно и физически силы, нужно помнить, что эта благодать дается в ответ на веру.

Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что, согласно книге Деяний святых апостолов, именно в этот день на учеников Христовых сошел Святой Дух, даровав им силы нести слово Божие.

«Пусть этот светлый праздник принесет в дома крымчан мир, гармонию и благополучие, укрепит нашу веру в Бога! Пусть Господь хранит и благословляет!» — написал он в своих соцсетях.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также поздравил жителей города-героя с одним из самых светлых праздников в православном календаре, назвав его особым, наполняющим души живой верой, надеждой и подлинной любовью к Господу и ближним.

«Этот праздник про веру, которая помогает не терять надежду и силу. Про любовь к своим близким. Про умение быть рядом друг с другом не только в радости, но и в трудные времена», — написал он в своем канале МАКС, пожелав верующим тепла, мира и счастья.

Сегодня православные отмечают один из главных христианских праздников — Троицу. Как рассказывал благочинный феодосийского округа, протоиерей Александр Попов, праздник Святой Троицы иначе называется сошествие святого духа апостолам — установлен в честь события, которое описано в священном писании о схождении благодати святого духа на учеников Христовых. Этот день считается днем рождения Церкви — именно в этот день зародилась Вселенская Православная Церковь.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше