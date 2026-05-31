На набережной Волги в Нижнем Новгороде создали Сад памяти

Сад памяти появился на набережной Волги в Нижнем Новгороде при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В память о героях Великой Отечественной войны в Нижнем Новгороде теперь будут расти 35 молодых лип. Каждое дерево носит имя участников Великой Отечественной войны — прадедов и дедов участников акции и известных нижегородских ветеранов. К акции присоединились более 50 волонтеров Победы, сотрудники службы судебных приставов и участники лидерских проектов Корпоративного университета правительства Нижегородской области.
«Когда мы сажаем дерево, мы смотрим в будущее. Сегодняшняя акция — живая связь между теми, кто воевал, и теми, кто живет сейчас. Пусть эти прекрасные деревья радуют нижегородцев и станут живым памятником тем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины», — подчеркнула руководитель регионального отделения движения «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.